Британският крал Чарлз III и кралица Камила се срещнаха с оцелели от Холокоста и запалиха свещи за отбелязване на годишнината от освобождението на нацисткия концлагер Аушвиц-Биркенау през 1945 г., предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Чарлз разгледа портрети на седем оцелели от Холокоста, включително този на 98-годишната Хелън Арънсън, която е един от едва около 750 души, освободени от гетото в Лодз в окупираната от нацистите Полша, от общо 250 000 души, изпратени там.

Арънсън каза на Чарлз, че нейният портрет, нарисуван от Пол Бени по поръчка на краля, когато той беше принц на Уелс, е "прекрасен".

Деветдесет и осем годишната жена е едва на 12 години, когато германските войници пристигат в дома ѝ.

Майка ѝ и брат ѝ оцеляват заедно с нея, но баща ѝ е бил в концлагера в Хелмно в окупирана Полша.

Лу Лорънс, дъщерята на оцелелия Зиги Шипър, каза, че би искала баща ѝ, който е починал през 2023 г., да може да присъства на приема, за да види портрета си в Деня в памет на Холокоста.

Шипър, който беше на 93 години, когато почина, оцелява в гетото в Лодз, лагера на смъртта Аушвиц-Биркенау, концентрационния лагер Щутхоф и поход на смъртта, където му помага Манфред Голдберг, който също беше почетен с портрет в Бъкингамския дворец.

Кралят каза, че е "чудесно", че столетницата Анита Ласкер-Валфиш е дошла на приема и е видяла своя портрет.

Стогодишната жена е свирила на виолончело в оркестъра в Аушвиц и е оцеляла там почти една година. Заради настъпващата руска армия е преместена на запад в Берген-Белзен. Тя е последната оцеляла от Женския оркестър на Аушвиц.

Дъщерята на Ласкер-Валфиш разказа на краля, че посещението му в дома ѝ в Лондон за 100-ия ѝ рожден ден миналото лято е било най-важното събитие от празненствата на семейството.

След това кралят и кралицата получиха от оцелялата Рейчъл Леви конусовидни свещи от фондация "Мемориал на Холокоста", които да запалят в знак на почит и като символ на надеждата за бъдещето.

Леви, която също е почетена на един от портретите, е оцеляла в Аушвиц-Биркенау и Берген-Белзен. След войната се мести в Северна Ирландия, преди да започне нов живот в Лондон.

На прием Чарлз и Камила разговаряха с посланици на младежта и представители на благотворителни организации.