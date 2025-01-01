. Това са думи на един от най-великите музиканти - фронтменът на Queen Фреди Меркюри. И те наистина се сбъдват.Фреди Меркюри е роден нав Стоун Таун, Занзибар.е рожденото му име, приема името Фреди Меркюри през 1970 г., когато е създадена „Queen“.Първите си 14 години прекарва в различни британски колонии. Започва да свири на пиано 7-годишен. Получава основно и средно образование в Индия – в началото учи в Мумбай, а по-късно в Мазагон.

Gulliver/Getty Images

През 1959 г. семейството се мести в Англия и той постъпва в Колежа за изкуства и дизайн. Състудент запознава Меркюри с музикантите от малкоизвестната група „Смайл“ – Брайън Мей и Роджър Тейлър.Започва да пишеоще докато е в колежа Ийлинг.той си отиде от този свят, но музиката, която ни остави ще живее вечно.През 1990 г. Фреди Меркюри прави своята, когато се присъединява към останалата част на групата за получаване на наградата „Brit Awards" за изключителен принос към британската музика.Само два месеца преди смъртта си, Меркюри записва големия хит. Песента е много трудна, а състоянието му е вече критично. Затова Брайън Мей предлага той да запише вокалите. Фреди обаче отказва, влиза в студиото и го прави перфектно от първия път.

iStock/Getty Images

На 23 ноември 1991 г. Фреди прави изявление:"Поради огромния натиск на медиите през последните две седмици искам да потвърдя, че съм болен от СПИН. Смятах за коректно да пазя в тайна информацията досега заради близките ми. Но дойде моментът моите приятели и фенове по целия свят да научат истината. Надявам се, че всички ще подкрепят мен, моите лекари и всички останали по света, които се борят срещу това ужасно заболяване."Фреди умира от бронхиална пневмония, възникнала от усложнения вследствие на СПИН. Той е само. Завещава част от богатството и дома си в Лондон на дългогодишната си приятелка Мери Остин, до днес нейна собственост. Останалия дял оставя на сестра си и на част от домашния си персонал.През 1992 г. Меркюри получава посмъртно британската награда заЗа да почетат паметта на легендарния певец през април 1992 г. на стадиона Уембли се организира концерт в негова чест пред 72 000 души, като в него вземат участие световни звезди. Концертът е включен в книгата на Гинес катоНаблюдаван е по телевизията от над 1,2 милиарда зрители по целия свят и са спечелени над 20 млн. лири, дарени за благотворителност към СПИН фондации.