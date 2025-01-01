Мъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза тази сутрин с автомобила си в няколко човека – пешеходци и велосипедисти, на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие, съобщиха френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.
🇫🇷 - A driver was arrested this after deliberately driving his car into several people on the Île d'Oléron, in Charente-Maritime, France. Ten people, pedestrians and cyclists, were injured, several critically. The suspect shouted "Allah Akbar" at the moment of his arrest. pic.twitter.com/7B1UAsHird— EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) November 5, 2025
Десет души са ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение.
🚨 ALERTE INFO - Un individu a foncé en voiture sur plusieurs piétons et cyclistes à travers l'île d’#Oléron en Charente-Maritime en criant "Allah Akbar".— Antho Ⓜ️ (@MAnthoParis) November 5, 2025
10 personnes sont blessées, dont quatre en état d'urgence absolue.
On vit dans un monde de dingue
pic.twitter.com/Huxr7d3E85
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа "Екс". "По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той.
Driver ploughs in to crowd of people on French holiday island injuring 10 'after shouting Allahu Akbar' https://t.co/FMUSE6SXXy— Daily Mail (@DailyMail) November 5, 2025
Започнало е разследване, уточни Нуниез.