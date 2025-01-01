Служители на Държавното горско стопанство (ДГС)-Шумен събраха и извозиха с 14 самосвала с излезли от употреба гуми и строителни отпадъци от незаконно сметище край квартал „Макак“ в града, съобщиха от пресцентъра на Североизточното държавно предприятие (СИДП).

Акцията по почистването е организирана след сигнал от Регионалната инспекция по околната среда и водите, подаден в средата на октомври, а теренът е напълно разчистен в края на миналата седмица. Това е поредното нерегламентирано сметище, което се почиства през тази година, отбелязват от пресцентъра на СИДП.

Подобни инициативи струват на предприятието средства и сериозен човешки ресурс, но въпреки това усилията няма да спрат, защото опазването на природата е приоритет, зави директорът на стопанството инж. Юлиан Будаков, цитиран в съобщението.

В опит да предотвратят нови замърсявания, от ДГС-Шумен планират монтирането на видеонаблюдение на места, където често се изхвърлят отпадъци. Камерите ще помогнат за разкриване и санкциониране на нарушителите. За решаването на проблема ще се разчита също на активното съдействие на Община Шумен и МВР, допълниха от пресцентъра на Североизточното държавно предприятие.

Над 5 тона отпадъци събраха през септември служителите на Държавното горско стопанство в Преслав. Акцията им се състоя на територията на Кирковска кория и в местността Студените кладенци след постъпил сигнал за изхвърлени непотребни вещи.