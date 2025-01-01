Драматични събития очакват участниците в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След изненадващата капитанска битка вчера, днес Феномените и Лечителите ще бъдат изправени пред ново предизвикателство - извънредна елиминация. В края на съревнованието едно от племената в голямата игра ще престане да съществува, а съдбата на неговите членове ще бъде поставена под сериозен въпрос.

NOVA

Освен напрегнатите моменти на бойното поле, за воините в надпреварата предстои и нов тежък сблъсък със суровите правила на Дивия север. Грубото нарушение ще предизвика наказания за участниците, които могат да променят хода на играта.

NOVA

Кое племе ще бъде заличено от картата и какви ще бъдат последствията за провинилите се участници? Гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.