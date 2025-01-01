Какво се случва, когато класически музикант, попфолк звезда и професионален грим артист се срещнат на едно място? Получава се експлозивен разговор за волята, славата и границите на човешкото търпение - такъв е новият епизод на „След Игрите“ с Ваня Запрянова.

Недялко Дочев - Дечо, един от любимците на зрителите, влиза в студиото с усмивката, която не напуска Арената. Той признава, че се е научил да оцелява чрез самоирония и че мечтата му да участва в приключенско риалити го е следвала от дете. „Музикант къща не храни, но музикант къща гради“, твърди уверено Дечо и разказва за трудното начало с уроците по китара, за строгата си майка и за приятелката си, която стои зад всяка негова битка. А когато водещата Ваня Запрянова стигна до темата за плуването и думите на Николета за „най-лошия бътърфлай, който е виждала“, усмивката не слиза от лицето му.

В епизода гостуват също и поп фолк изпълнителят Галин и професионалният грим артист Анита Ташева от сезон 6, които имат какво да кажат за новите участници и техните стратегии. Галин признава, че не пропуска епизод, определя участниците като „абсолютни герои“ и се шегува, че би участвал, ако лятото не беше най-ангажираният сезон за него. Анита пък споделя кой заслужава да влезе в “Sesame Турнири на волята”, какви са тенденциите за перфектния грим този сезон и защо вярва, че Ръждавичка и Чикагото са най-заслужилите финалисти.

Разговорът не подминава и пикантните теми - любовният триъгълник в Дуранкулак, фенските крайности и въпросът кои са най-секси жената и мъжът в „Игри на волята“ 2025 според звездните гости.

Участвала ли е наистина Александра в клип на Галин? Каква е подготовката на Дечо за „Игри на волята“ и с какво според него той успя да спечели любовта на публиката? Каква е истинската причина Галин да иска да участва в предаването и как би изглеждало племе в „Игри на волята“ само от поп фолк изпълнители?

