Конституционният съд отхвърли решението на Върховния административен съд, който обяви за противоконституционни две разпоредби в Закона за здравното осигуряване, засягащи заплатите на лекарите и възнагражденията на медиците в отдалечени райони и в приоритетните болници.

Решението е прието с 10 гласа "за", с особено мнение на съдия Соня Янкулова и становище на съдия Сашо Пенов.

Относно първата разпоредба КС намира, че тя има за цел обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ с медицински специалисти посредством гарантиране със закон на определени минимални размери на трудовите им възнаграждения.

Според КС осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ е обусловено от наличието на квалифицирани медицински специалисти, а това от своя страна изисква справедливо и достойно заплащане на техния труд.

Съдът също така обръща внимание, че гарантирането на определен минимален размер на трудовите възнаграждения на медицинските специалисти обвързва в еднаква степен всички лечебни заведения за болнична помощ, получаващи средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса по силата на сключени договори за закупуване на медицинска помощ, и в този смисъл не накърнява тяхната равнопоставеност.

Относно втората разпоредба на ВАС Конституционният съд приема, че тя е насочена към защита на международно признатото и конституционно гарантираното право на достъпна медицинска помощ на гражданите.

Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ, като това е описано в Конституцията.