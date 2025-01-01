Няма политическа воля заплатите на лекарите и сестрите да бъдат достойни, коментира в кулоарите на парламента лидерът на "Морал, единство и чест" (МЕЧ) Радостин Василев във връзка с обсъжданите на второ четене промени в Закона за лечебните заведения.

По-рано депутатите се събраха на извънредно заседание, на което да разгледат законопроектите, свързани със заплащането на младите лекари.

Според лидера на МЕЧ парламентът ще отхвърли трите законопроекта, защото няма желание в закон да се определи размерът на възнагражденията. По думите му мнозинството цели през бюджета на здравното осигуряване, Националната здравноосигурителна каса или през Министерството на здравеопазването да се направи механизъм, който обаче ще бъде неработещ. Този системен проблем може да бъде решен с национална политика, смята Василев. Така че колкото по-бързо си тръгне този кабинет, толкова по-добре, коментира той.

Ако решат проблема през централния бюджет, той ще е за една година. Ако го решат през закон, той е траен, коментира депутатът.

Попитан за данъчната система, Радостин Василев каза, че "можеха да се одържавят пет държавни предприятия, които да дадат пет милиарда на държавата, и да не се налага пипане на данъците". "Ако ще пипаме данъците, дайте да видим какво става със свръхпечелившите бизнеси - банките", посочи