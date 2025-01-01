Здравното осигуряване е задължително за всички граждани на България и гарантира достъп до медицинска помощ, личен лекар, лекарства и болнично лечение по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Но какво се случва, ако не работите, не се осигурявате от държавата или имате неплатени здравни осигуровки? Отговорът е ясен – можете да ги внесете сами.

Колко е здравноосигурителната вноска през 2025 г.

През 2025 г. минималната здравноосигурителна вноска за лицата, които сами се осигуряват, е 43,08 лв. месечно.

Това се дължи на увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – от 933 лв. на 1077 лв.

Максималният осигурителен доход за здравно осигуряване е 4130 лв.

От 1 април: Минималната здравна вноска за безработните става 43,08 лв. месечно

Срокове за плащане

Вноските се плащат до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Например: здравната вноска за септември 2025 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2025 г.

Подаване на декларация образец №7

Ако започвате да внасяте здравните си осигуровки самостоятелно, трябва да подадете декларация образец №7 до НАП.

Тя се подава:

Електронно – с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП);

Или на място в офис на НАП.

Срокът за подаване е до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението.

Начини за плащане на здравните осигуровки

Осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят по сметка на НАП. Съществуват няколко удобни начина за плащане:

1. По банков път

Погледнете си имейлите: НАП с важна информация за самоосигуряващите се

Можете да внесете сумата във всяка банка чрез платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.

Таксата за превод зависи от тарифата на съответната банка.

Не забравяйте да посочите код за вид плащане – 111213 (здравноосигурителни вноски) и IBAN на НАП по постоянен адрес.

2. Без такса – на ПОС терминал в офисите на НАП

3. Онлайн – чрез виртуален ПОС терминал на НАП

НАП

Най-бързият и удобен вариант е плащането онлайн през www.nra.bg.

Услугата е без такса, а плащането се отчита веднага.

4. През ePay.bg

Здравните осигуровки могат да се внесат и през ePay.bg, чрез секцията за плащане към бюджета.

Услугата е платена, но изключително удобна за хора, които вече използват платформата.

5. С пощенски запис

Можете да направите и пощенски запис за данъчно плащане в клон на „Български пощи“.

В полето за получател се вписва съответната териториална дирекция на НАП и вашето ЕГН.

Кога се прекъсват здравните права

Здравноосигурителните права се прекъсват, ако лицето има повече от три неплатени месечни вноски в рамките на последните 36 месеца (3 години).

След прекъсване човек няма право на безплатно лечение по НЗОК, направления или рецепти с отстъпка.

За да се възстановят правата, трябва да се внесат всички дължими здравни осигуровки за последните 60 месеца (5 години).

Промяната се активира автоматично след постъпване на средствата в НАП.

Проверка на здравноосигурителния статус

Всеки може да провери своя здравноосигурителен статус напълно безплатно:

На сайта на НАП – https://nra.bg, в секция „Проверка на здравноосигурителен статус“;

С въвеждане на ЕГН и ПИК код (или КЕП);

Или по телефона – 0700 18 700 (услугата е автоматична, достъпна 24/7).

Справката показва всички месеци, в които има внесени или липсващи здравни вноски.

Къде да получите помощ или информация

Колко струва да си върнем здравните права

Информационен център на НАП: 0700 18 700

Имейл: infocenter@nra.bg

Официален сайт: www.nra.bg

Рубрика „Плащане“: https://nra.bg/page?id=160

Редовното плащане на здравните осигуровки гарантира спокойствие и сигурност при нужда от медицинска помощ.