Парламентът отхвърли предложението на МЕЧ за одържавяване на активите на "Лукойл“ в България. За гласуваха 42 депутати - вносителите, "Възраждане“ и 1 от ГЕРБ-СДС. 80 бяха против, а 70 се въздържаха.

В проекторешението правителството се задължаваше да изготви и предложи за гласуване в НС инвестиционен разход за придобиване от страна на българската държава на "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, "Лукойл България“ ЕООД и съпътстващата им инфраструктура, както и да започне преговори с двете дружества за тази цел.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.