В ход е международна полицейска операция в страната, която е с насока за противодействие на трансграничната престъпност, това заяви шефът на "Гранична полиция" Антон Златанов.

"Специфичното при тази операция е освен взаимодействието между българските служби - МВР, ГДБОП, Агенция "Митници", наши партньори са и огромен брой чуждестранни агенции - от САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Гърция, Австрия, Италия, Фронтекс, Европол. По мащабите си и по междунарородното участие такъв тип операция до момента не е провеждана. Тя не е начало, няма да бъде и край, нито пък ще бъде кампанийна, тъй като оттук нататък го разглеждаме като надграждане и поредна стъпка в нашите отношения", уточни Златанов и допълни, че фокусът ще е върху намаляване на опитите за контрабанда на мигранти, наркотици и акцизни стоки.

По думите му това е един много добър знак към нашата страна и очакването е за скорошни резултати.

Днешната операция е част от системните усилия на ГДБОП и Главна дирекция "Гранична полиция" в борбата с трансграничната престъпност, каза заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Йордан Пешев.

