Ограничава движението през жп прелеза до гара Царева ливада на 6 ноември от 19:00 ч. до 7:00 ч. на 7 ноември. Това съобщиха от Община Дряново.

Затварянето се налага поради извършването на авариен ремонт на железния път по IV главна жп линия Русе - Горна Оряховица - Подкова, НКЖИ, секция Горна Оряховица, информира всички граждани, че се налага пълно прекъсване на движението на пътни превозни средства през жп прелеза в село Царева ливада, допълват от Община Дряново.

Съставена е подробна схема за временна организация и безопасност на движението между двете населени места, като водачите могат да използват обходния път през с. Радовци и с. Черновръх, допълват от местната администрация.

Припомняме, че в началото на октомври, движението по пътя Габрово – Трявна бе ограничено отново заради ремонт на железопътен прелез.