Полагаме усилия за нарастване на бюджета за отбрана, заяви заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев на конференция, посветена на визията за информационно превъзходство, в Централния военен клуб в София. Форумът е организиран от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик" и Атлантическия клуб.

На този етап сме близо до двата процента от БВП, които постигнахме към края на миналата година. Още с бюджета за следващата година тенденцията и намерението са нагоре - към 3,5%, или в съответствие с решенията от срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година, достигане на 5%, от които 3,5% - директно за отбрана, и 1,5% - за дейности, свързани с отбраната, включително устойчивостта на страните, където попада и информационното превъзходство, обясни Илиев.

Запрянов: Увеличението на военните разходи не трябва да засяга растежа на икономиките

Според него Българската армия се намира във възход по отношение на реализацията на проекти за модернизация и превъоръжаване. Реализацията на такъв тип дейности е свързана със значителни ресурси, така че полагаме усилия за нарастване на бюджета за отбрана, добави Илиев.

Информационното превъзходство има голямо значение в контекста на съвременните хибридни действия, пропагандата и дезинформацията, тъй като директно - в режим 24/7 - през киберпространството въздейства не само на обществото, но и на всеки един от нас, посочи Илиев. По думите му в Европейския съюз вече се говори за цифров суверенитет.

Ефектът на информационното превъзходство е съизмерим по отношение на крайния резултат и определено можем да кажем, че в средата, в която съществуваме, бъдещата победа ще бъде за този, който успее да осигури ефективното функциониране на своите мрежи и това превъзходство над другата страна, каза още Радостин Илиев.