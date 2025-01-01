Сръбският президент Александър Вучич превиши и злоупотреби с всичките си правомощия, предоставени от закона и Конституцията. Той се опита да упражни неправомерно и непозволено влияние върху прокуратурата, коментирайки текущи наказателни разследвания.

Това се казва в официална декларация на Прокуратурата на Сърбия за борба срещу организираната престъпност по повод интервюто на Вучич в предаването „Кирилица с Миломир Марич“ на 3 ноември по местната "TV Prva", предаде БГНЕС.

"Вучич отправя безсрамни твърдения, омаловажава и криминализира прокуратурата за борба с организираната престъпност. Колегиумът на Прокуратурата за организирана престъпност посочва на обществеността, че президентът на републиката е превишил и злоупотребил с всичките си правомощия, предоставени от закона и Конституцията, и се опитва да упражни неправомерно и незаконно влияние върху тази прокуратура, коментирайки текущи наказателни разследвания", се казва в документа.

"С обидни и неверни твърдения Александър Вучич за пореден път атакува действащи прокурори и се опитва да упражни неразрешено влияние върху изхода на образуваните производства от позицията на власт и сила, като твърди, че това са „измислени случаи“. Подобни неприемливи провокации от страна на президента на републиката, които омаловажават и клеветят съдебните служители, освен че се опитват да създадат образ на незаконно поведение и атмосфера на линчуване сред обществото, пряко възпрепятстват правосъдието, като по този начин подкопават конституционния и законов ред и върховенството на закона", пише още в декларацията на прокуратурата.