Около хиляда камиона изчакват във вътрешността на страната да преминат Дунав мост при Русе, който бе затворен за движение за тежкотоварни автомобили през последното денонощие.

Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Съоръжението бе затворено за движение в 9:00 часа, във вторник. Преминаването на леките автомобили бе ограничено за около 12 часа, а на тежкотоварните автомобили - за близо 24 часа.

Спират движението по Дунав мост при Русе заради ремонт

Причината е основният ремонт, който се извършва на моста. Само за първите два часа, откакто съоръжението бе отворено за движение, в посока Румъния са преминали 400 камиона. "Създадена е организация на движението.

На Дунав мост е отворено и шесто гише. Така за минута преминават по 12 тира. Надяваме се през утрешния ден тежкотоварният трафик да се нормализира", каза Драганов.

"Ремонтът на моста върви по график. Очакваме около 18-и, 19 декември т.г. 320-метровият участък, който се ремонтира, да бъде отворен за движение и в двете посоки. Строителни дейности по съоръжението няма да има до 5 януари идната година.

Така то ще бъде отворено за движение и в двете посоки. Това ще бъде облекчение за всички пътуващи по празниците", заяви Драганов. Той каза още, че се очаква основният ремонт на моста да приключи в срок - в края на юни идната година.