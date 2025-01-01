През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица в страната ще преобладава облачно време. Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 6 до 11 ноември на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Прогнозата е подготвена от дежурния синоптик Марияна Попова, която е от отдела "Прогнози на времето" в НИМХ.

Тя информира, че остават и условията за намалена видимост на места в низините и котловините. Вятърът в четвъртък, 6 ноември, и в петък, 7 ноември, ще е от изток-североизток. Ще е слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна.

В събота, 8 ноември, вятърът ще отслабне и ще е вече от юг-югоизток. В неделя, 9 ноември, и в понеделник, 10 ноември, в Източна България вятърът ще е от югозапад, там отново ще е умерен, временно и силен. Температурите ще се повишат, повече в източните райони.

Във вторник, 11 ноември, с обръщане на вятъра от северозапад, в страната ще започне застудяване.

Най-ниските температури през ноември у нас ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а най-високите температури ще са между 20 и 25 градуса. Това съобщи в края на октомври за БТА Анастасия Кирилова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, представяйки прогнозата за времето през ноември.