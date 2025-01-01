На 6 ноември, от 8 ч. до 18 ч. ограничават движението в изпреварващите ленти в участъка от 98-и км до км 100 посока Бургас и София на магистрала "Тракия", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание. В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.