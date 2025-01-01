Мерки за опазване на определени животински видове ще бъдат реализирани по проект, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., в защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Това съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалната си интернет страница. Целта е подобряване на свързаността между местообитания, фрагментирани в резултат на човешка дейност. Предвижда се осигуряване на безопасни коридори за движение шипоопашата, шипобедрена и каспийска костенурка, както и на ивичест, пъстър и леопардов смок.

Коридорите ще се изпълняват в пътни участъци, попадащи в обхвата на защитени зони „Камчия“, „Плаж Градина – Златна рибка“, „Дервентски възвишения“, „Обнова – Караман дола“, „Залив Ченгене скеле“, „Никополско плато“, „Атанасовско езеро“, „Мандра – Пода“ и „Странджа“.

Проектът предвижда още изграждане на съоръжения, наречени „проход за влечуги“, което ще стане без промяна на трасето и без засягане на съществуващата пътна конструкция. Ще бъдат монтирани и направляващи огради за влечуги, които да започват от входовете на проходите в двете посоки на пътищата, информират още от МОСВ.

Предвижда се също да бъдат ремонтирани и съществуващи съоръжения – рампи, канавки и входове, както и да се подобри тяхната проходимост чрез разчистване на растителност, наноси и други препятствия.

Общата стойност на проекта по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. е 1,5 млн. лв., а срокът за изпълнение е две години. Бенефициент на проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Преди дни експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София извършиха съвместна проверка с представители на община “Враждебна” след постъпили сигнали за отглеждане на змии в частен имот, при която бяха открити два екземпляра от вида "Кралски питон" (Python regius) и един екземпляр от вида "Смок мишкар" (Elaphe longissima).