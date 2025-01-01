Вече е премахнато голямото струпване на паднали дървета в коритото на река Янтра в района на "Дълга лъка" и кв. „Чолаковци“.

Дърветата са влачени от високите води на реката през миналия месец, съобщиха от Общината.

Със специализирана техника е извършено аварийно разчистване и е възстановено нормалното речно оттичане.

Община Велико Търново

Подобни мерки от страна на Община Велико Търново бяха реализирани и на още редица места в града и общината, където паднали дървета, носени от високите води на Янтра и Белица бяха останали струпани под мостови съоръжения в кв. „Света гора“, кв. „Асенов“, с. Нацовци и друди.