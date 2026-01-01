Най-малко 10 души загинаха и 80 бяха ранени при преобръщане на автобус, превозващ гости на сватба, в индийския щат Джаркханд, предаде ПТИ, като се позова на местните власти.
Пет от жертвите са загинали на място, а останалите са издъхнали по-късно от раните си.
9 killed, 80 injured after bus carrying marriage party overturns in Jharkhand's Lateharhttps://t.co/3eHykirdaa— The Hindu (@the_hindu) January 19, 2026
Повече от 70 от ранените са хоспитализирани в различни болници в щата.
छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर सगाई में जा रही बस का ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा। ढलान पर बस पलटने से 10 की मौत और 78 घायल हो गए। बस में क्षमता से अधिक 86 लोग सवार थे। 19 गंभीर घायलों का गुमला और रांची में इलाज जारी है।#Chhattisgarh #Jharkhand #News pic.twitter.com/BYIwdPbNWf— PradeshToday (@PradeshToday) January 19, 2026
Автобусът е превозвал 90 души от град Чхатисгарх към Латехар. Шофьорът на превозното средство разказа пред репортери, че в района на долината Орса Бангладара спирачките са отказали. "Въпреки опитите ми да спра превозното средство с ръчната спирачка и да изключа двигателя, не успях да възстановя контрола и автобусът се преобърна“, добави той.