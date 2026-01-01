Петима души са загинали, а 14 са ранени, след като автобус с пътници се блъсна в опорен стълб на надлез в района Кахраманказан край столицата Анкара, съобщава ТРТ Хабер.

Катастрофата е станала тази сутрин в отсечката Сарай край селището Кахраманказан, окръг Анкара. Вследствие на удара автобусът се е преобърнал и са нанесени големи повреди, съобщи кметът на Голямата община на Анкара Мансур Яваш.

По думите му, на мястото на инцидента са изпратени пожарни коли и и линейки с екипи. Ранените са откарани в болници. Започнало е разследване на причините за катастрофата, които засега още не са изяснени.

Катастрофиралият автобус е от типа на т.нар. ”частни народни автобуси” (özel halk otobüsü), които се ползват в обществения транспорт наред с общинските автобуси.

Този тип автобуси се движат под надзора на Голямата община, но са частна собственост - на физическо лице или компания. Превозните средства се движат съгласно правилата, определени от пътната служба на общината, но собствеността им не принадлежи на общината.

Специално за БТА от Нахиде Дениз
