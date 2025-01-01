Предполагаемият шеф на обширна мрежа за присвояване на европейски селскостопански субсидии в Гърция е поставен в предварително задържане, съобщи агенция ANA.

С ареста му броят на лицата, задържани в рамките на това европейско разследване, стана 10.

След дълъг разпит пред европейски прокурор 38-годишният заподозрян е признал част от обвиненията срещу него, като е заявил, че „тези действия са били извършени от много хора“, уточни гръцката агенция, цитирана от АФП.

Миналата седмица в цяла Гърция бяха задържани 37 души във връзка с „масивна и систематична“ измама, както и „дейности по изпиране на пари“, според Европейската прокуратура в Люксембург.

Разпитите на задържаните лица ще продължат и днес.

Европейската прокуратура увери, че тази мрежа, която е действала от поне 2018 г., е имала „ясна йерархична структура с разграничени роли“.

Размерът на щетите за европейския бюджет е оценен на близо 20 милиона евро.

За да получи селскостопански помощи от Европейския съюз, мрежата е заподозряна, че „е декларирала неправомерно земеделски земи и пасища, които не са й принадлежали“, и че „е завишила изкуствено броя на главите добитък“.

Някои от получателите на помощи не са имали никаква връзка със селскостопанския сектор.

Според държавната телевизия ERT, ръководният ядро на организацията се е състоял от предполагаемия лидер, баща му, бившата му съпруга, както и служител на център за приемане на декларации на остров Крит.

Последният, който отрича фактите, също е бил поставен под предварително задържане.

Скандалът, който разтърсва Гърция от пролетта, доведе до разпускането на организацията, отговаряща за разпределянето на европейските селскостопански субсидии в Гърция, OPEKEPE, и до оставката на виден министър от правителството на Кириакос Мицотакис.

Премиерът увери, че ще направи всичко възможно, „независимо от политическата цена“, за да хвърли светлина върху този скандал, неудобен за неговия лагер, който е на власт от 2019 г., случай.

„Няма да отстъпим, независимо от политическата цена, докато всички, които са се възползвали от незаконни субсидии, не бъдат разобличени и наказани“, настоя той.