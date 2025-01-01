22-годишна българка и 49-годишният й партньор от Албания са задържани, след като двете им деца, на възраст една и две години, бяха намерени от случаен минувач сами да се разхождат по улица в Солун. По-малкото пълзяло, тъй като не може още да ходи, посочва NOVA.

Прокурорът е образувал наказателно производство срещу тях за излагане на непълнолетно лице на опасност. Разглеждането на делото в съда е отложено за събота и двойката остава в ареста.

Родителите са заявили по време на предварителното разследване, че 12-годишната сестра на българката е отворила вратата, през която са излезли бебетата. Изглежда, че родителите са спали, докато детето е поело отговорност за храненето на непълнолетните.

Полицейското разследване е разкрило, че двете деца са напуснали къщата по-рано, където живеят с родителите си.