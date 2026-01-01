Американските военни днес заловиха още един танкер, свързан с контрабандата на ирански петрол, изостряйки противопоставянето с Техеран ден след като части на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) похитиха два кораба в Ормузки проток, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на отбраната публикува видеозапис на американски войници на палубата на петролния танкер "Маджестик Екс" (Majestic X), който беше задържан в Индийския океан.

"Ще продължим глобалното морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да спираме кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран, където и да действат", се казва в изявление на Пентагона.

🇺🇸🇮🇷⚡️– The U.S. Navy boarded the tanker M/T Majestic X in the Indian Ocean, carrying Iranian oil. The insertion was carried out via fast-rope deployment from two SH-60 Seahawk helicopters under the cover from a third.

Данните от уебсайта за проследяване на кораби показват, че "Маджестик Екс" е в Индийския океан между Шри Ланка и Индонезия, приблизително на същото място като петролния танкер "Тифани" (Tifani), заловен по-рано от американските сили. Той е бил на път за Чжоушан, Китай. За момента няма реакция от страна на Техеран на новината за задържането.

Вчера Иран атакува три товарни кораба в протока, превземайки два от тях.

"Маджестик Екс" е петролен танкер, плаващ под флага на Гвиана. Преди това е носил името "Фоникс" (Phonix) и е бил санкциониран от министерството на финансите на САЩ през 2024 г. за контрабанда на ирански суров петрол в нарушение на американските санкции срещу Ислямската република.