Гигантът в сектора на електронната търговия „Амазон“ (Amazon) намалява таксите, които начислява на продавачите на платформата си в Европа, в отговор на ценовата конкуренция от страна на китайските електронни магазини „Шейн“ (Shein) и „Тему“ (Temu), предаде Ройтерс, цитирайки изявление на американската компания.

Намалението на таксите на „Амазон“, което ще влезе в сила от 15 декември, е едно от най-големите досега и е насочено предимно към улесняване на продавачите на бърза мода.

Таксите за препращане на стоки от доставчици (дропшипинг), които „Амазон“ начислява върху дрехи и аксесоари, се понижава от 7 на 5 процента за артикули до 15 евро (17,41 долара) и от 15 на 10 процента за артикули между 15 и 20 евро, обяви днес компанията.

От 15 декември ще бъдат намалени и таксите за доставка на пратки със средно 0,32 евро в Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания.

За сравнение, „Шейн“ начислява на такса за дропшипинг от 10 процента за Европейския съюз и 12,24 на сто за Великобритания, а за новорегистрирани търговци на китайската платформа таксите за подобна услуга са нулеви през първите 30 дни.

„Тъй като продължаваме да намаляваме разходите си за обслужване чрез оперативни подобрения и иновации, прехвърляме по-големи икономии към нашите партньори продавачи“, заявиха от американската компания.

По данни на браншовата асоциация Ecommerce Europe тази година секторът на електронната търговия ще генерира 900 млрд. евро приходи, със 7 процента повече, отколкото през миналата година.