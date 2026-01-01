Възрастен мъж, на 89 години, рани днес петима души в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай".
89-year-old alleged gunman on the run after wounding several in Athens shooting, Greek media reports https://t.co/DgmU0YJG9e— CNN Breaking News (@cnnbrk) April 28, 2026
Първоначално мъжът нахлул в офис на Службата за социално осигуряване (ЕФКА) в квартал Керамикос, въоръжен с пушка и открил огън. При нападението бил ранен един служител, който е бил прострелян в крака. Той е откаран в болница и състоянието му е добро.
🚨 Shooting in central Athens: An 89-year-old man armed with a shotgun opened fire at a social security office, wounding an employee — then moved to a courthouse, wounding several more on the ground floor. Police operation underway to locate him. Motive still unknown. pic.twitter.com/uTjYrtyUeK— General Quacker | الجنرال كواكر (@general_he42676) April 28, 2026
След стрелбата нападателят се качил в такси и се е отправил към друга част на гръцката столица, където е прострелял още четирима души в приземния етаж на сградата на Първоинтанционния съд. Все още няма подробности как точно се е случило второто нападение. Простреляните са получили леки наранявания и са добре.
Urgent manhunt for 89-year-old gunman who injured four people in two different shootings in Athenshttps://t.co/hZrAgp9t5d— GB News (@GBNEWS) April 28, 2026
Нападателят е хвърлил използваната от него пушка и е избягал. Полицията провежда акция по издирването му.
Според първоначалната информация стрелецът е бил висок и слаб.