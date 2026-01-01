/ БТА/АП

Броят на жертвите на пожара в търговския център "Гул Плаза" в най-големия пакистански град - Карачи, достигна 55, предаде Франс прес, като цитира изявление на представител на местните власти от днес.

"От събота вечер насам са разпознати 55 тела", каза държавният служител Джавед Наби Хосо, заместник-комисар на Южния район на Карачи.

Според информацията от снощи жертвите бяха 50, информира Ройтерс. По-рано през вчерашния ден полицейската лекарка Сумая Сийд обяви пред медиите, че след като догогава са били разпознати 29 загинали, са били открити останки от тела на над 10 души.

