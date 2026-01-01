Централният окръжен съд в Сеул постанови присъда от 23 години затвор за бившия премиер на Южна Корея Хан Док-су по обвинения, включващи участие в ключов акт на метеж, свързано с неуспешния опит за обявяване на военно положение от бившия президент Юн Сук-йол през декември 2024 г., предадоха Ройтерс и Франс прес.

Съдът призна 76-годишният Хан за виновен по това обвинение, смятайки, че с действията си той е допринесъл за обявяването на военно положение, каза един от съдиите.

Хан е първият бивш министър, получил присъда от ниска инстанция по обвинения, пряко свързани с военното положение.

Той беше задържан от съда веднага след постановяване на решението. Присъдата му е значително по-тежка от поисканите от прокуратурата 15 години затвор.