Специалният прокурор на Южна Корея днес поиска 15-годишна присъда за бившия премиер на страната Хан Док-су по обвинения в подпомагане на неуспешния опит на бившия президент Юн Сук-йол да въведе военно положение в страната през декември миналата година, предаде Ройтерс.

Хан се очаква да бъде първият бивш член на кабинета, който ще получи присъда от по-ниска инстанция по наказателни обвинения, свързани с военното положение, и неговият случай може да даде тон на текущия процес срещу Юн и другите присъди, които се очаква да последват. Той беше свален от власт през април. Решението по делото на Хан вероятно ще бъде постановено в началото на следващата година.

„Смятаме, че строго наказание на подсъдимия (Хан) е неизбежно, за да се предотврати повторението на такава неприятна история“, заяви един от прокурорите днес.

Според обвинението, Хан е бил длъжен да контролира произволната злоупотреба с власт от страна на президента в качеството си на премиер - „вторият човек в държавните дела“.

Хан е отрекъл обвиненията, с изключение на лъжесвидетелстването, като е заявил, че „не е знаел за цялостния план (за военно положение) и се е противопоставил на него в президентската канцелария, защото би причинил значителни проблеми за икономиката и външната правдоподобност“.

76-годишният Хан е опитен технократ, който е заемал висши постове при петима президенти. Той стана временно изпълняващ длъжността президент след импийчмънта на Юн, преди и той да бъде подведен под импийчмънт по обвинения, че е помогнал на Юн в обявяването на военното положение.

Конституционният съд отмени импийчмънта на Хан, възстановявайки правомощията му да заема лидерския пост, преди той да подаде оставка, за да се кандидатира в извънредни избори през юни. Той прекрати кандидатурата си за президентския пост след разриви сред консерваторите.

Бившият президент Юн, който е подложен на отделен процес по обвинения, включващи „ръководител на въстание“, може да получи смъртно наказание или доживотен затвор, ако бъде признат за виновен.

Южна Корея не е изпълнявала смъртно наказание от 1997 г.