Петнайсет души, 13 пътници и двучленен екипаж, загинаха при катастрофа със самолет, изчезнал по-рано вчера от радарите в Колумбия, близо до границата с Венецуела, съобщиха авиационните власти. Те добавиха, че няма оцелели, съобщиха агенциите.

"Сатена", държавният въздушен превозвач на Колумбия, съобщи, че компетентните органи в Курасика, Североизточна Колумбия, са уведомили властите къде е паднал самолетът и че е изпратен екип, който да "оцени състоянието на пътниците".

Впоследствие Транспортното министерство в Богота потвърди, че "когато машината била намерена, екипите, за съжаление, са констатирали, че никой не е оцелял".

BREAKING: JUST IN: Major plane crash occurred in Colombia, killing all 15 people on board. Beechcraft 1900 aircraft crashed in northern Colombia near Venezuelan border after losing contact with air traffic control over Ocaña...See More#Colombia #PlaneCrash #AviationNews #Ocaña pic.twitter.com/JngOvVu6wx — Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) January 29, 2026

По-рано бе съобщено, че самолет "Бийчкрафт 1900" на частната компания "Сеарка", изпълняващ полет за държавния въздушен превозвач "Сатена", е излетял от северния пограничен град Кукута, но е изчезнал от екрана на радарите малко преди да кацне по разписание в град Оканя. Пътуването е трябвало да продължи около половин час.

Властите съобщиха, че са задействани процедурите за действие при извънредни ситуации и е предприето издирване. Връзката с машината е загубена над планинска местност в департамента Норте де Сантандер, на височина между 1100 и 1300 м, според сайта за следене на самолетни полети в реално време "Флайтрадар 24".

От "Сеарка" засега отказват да коментират.

По данни на "Сатена" връзката със самолета е загубена няколко минути след излитането.

Според Вилмер Карильо, член на областното събрание на Норте да Сантандер, в самолета са пътували депутат и адвокат в Специлизирания съд по въпросите на мира, създаден след мирното споразумение през 2016 г. с бившите партизани от групировката "Революционни въоръжени сили на Колумбия" (ФАРК).

Изчезна пътнически самолет в Колумбия с 15 души на борда

Районът, над който е загубена връзката със самолета, е засят с кока и е бастион на незаконни въоръжени формировaния като ФАРК и "Армията за национално освобождение" (ЕЛН).

По данни на местното издание "Тиемпо" в машината са били Диохенес Кинтеро, депутат, и Карлос Салседо, кандидат за народен представител на предстоящите през март избори за Конгрес. Хора от обкръжението на Кинтеро казаха, че нямат връзка с политика и неговия сътрудник Наталия Акоста Салседо, откакто самолетът е излетял. "Молим се за нашите приятели", се посочва в изявлението.

"Сатена" потвърди, че Кинтеро, който представлява жертви на въоръжения конфликт в региона, е бил в самолета.

Причините за катастрофата засега остават неизвестни.

В социалните мрежи бяха разпространени изображения с отломки от корпус на самолет, разпръснати в местност с гъста растителност.