truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk — Chloe Park 🦋 in Seoul (@chloepark) October 29, 2022

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) October 29, 2022

140 души са загинали, а над 150 са раненив Сеул. По-рано властите в страната съобщиха за дузина хора, които са получилиЖертвите и пострадалите са участвали вв район на Сеул, където ена корейската столица.Президентът Юн Сук-юл e информиран за случилото се.

БГНЕС

По улиците, гъсто населени с барове и нощни клубове, е ималобез маски на открито след пандемията.

Guliver/Getty Images

The very moment when people were being crushed by the weight of the other people on top of the others in Itaweon in connection to a Halloween party. #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 pic.twitter.com/bDvxepltnM — 모자이크 (@NS_Canna) October 29, 2022

За първи път от началото на пандемията празненствата в Сеул са разрешени без ограничения. Това е събрало хиляди млади хора в квартала северно от река Хан.