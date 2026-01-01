В Индия роднини се подготвяха за кремацията на възрастна роднина, когато тя неочаквано се съживи, съобщи NDTV. Инцидентът се случи в щата Махаращра - 103-годишната Гангабай Сакхаре беше обявена за мъртва, след като спря да се движи и диша. Започнаха подготовки за погребението ѝ: тя беше облечена в ново бяло сари, ноздрите ѝ бяха пълни с памук, а крайниците ѝ бяха превързани, според традицията.

Скоро след това обаче племенникът на „починалата“ забеляза, че тя започва да мърда пръстите на краката си. Когато памукът беше премахнат, столетницата „се върна към живот“ - тя си пое дълбоко въздух.

Скръбта се превърна в празненство, тъй като всички си спомниха, че денят на нейната „смърт“ е рожденият ден на Сакхаре. „В един миг скръбта се превърна в триумф.“ „Катафалката беше върната обратно, а погребалната палатка бързо демонтирана“, пише NDTV. Сега съседите наричат ​​Сахара „живо чудо“ и хора от околните села се стичат към дома ѝ, за да видят жената, която бе „вдигна от мъртвите“ на собственото ѝ погребение.