Сърбинът Новак Джокович спечели своята 100-на титла на сингъл, след като триумфира на турнира по тенис на клей в Женева (Швейцария) от сериите АТП 250 с награден фонд над 596 хиляди евро.

Вторият поставен Джокович надигра във финала шестия в схемата поляк Хуберт Хуркач с 5:7, 7:6(2), 7:6(2). Двубоят продължи изтощителните три часа и осем минути, а сръбският тенисист трябваше да преодолее сет пасив и изоставане в решителната част, за да стигне до трофея.

Това беше и перфектна подготовка за опита му да спечели рекордна 25-та титла от Големия шлем на Откритото първенство на Франция, което започва в неделя.

Новак Джокович стана едва третият тенисист в Оупън ерата - след Джими Конърс (109) и Роджър Федерер (103) - спечелил 100 титли от AТП тура. Сърбинът, който навърши 38 години в четвъртък, не беше печелил трофей, откакто грабна олимпийското злато в Париж миналата година, а и претърпя ранни отпадания при предишните си участия на клей в Мадрид и Монте Карло.

