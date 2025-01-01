Руски агент бе осъден днес на 15 години затвор и конфискуване на имущество заради това, че е насочвал руски атаки с дронове и ракети срещу украинската Одеска област, предаде Укринформ, като се позова на украинската служба за сигурност.

Разследването установи, че деянието е извършвано от 26-годишен местен безработен мъж, който е бил вербуван от руското разузнаване чрез канал в "Телеграм", който предлага лесна печалба. За прикритие мъжът си е пуснал дълга коса, носил е женски дрехи и се е гримирал.

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари с дронове в областта.

Според службата за сигурност Москва е искала да събере информация за въоръжените сили на Украйна, службата за сигурност, националната гвардия и граничната охрана. Той е предавал събраната информация чрез посредник под формата на медийни файлове с геолокация и бележки.

Службата за сигурност задържа мъжа през януари 2025 г. в жилището му. По време на претърсването бяха иззети три телефона.