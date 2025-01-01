Учени наскоро са открили гигантска паяжина с площ над 100 м2 и около 111 000 паяка в пещера на границата между Гърция и Албания, според проучване, публикувано в списанието Subterranean Biology.

Наречена „Sulfur cave“ (сярна пещера) поради изключително богатото си съдържание на сяра, пещерата се намира в пролома Вромонер, на границата между Албания и Гърция.

Откритата паяжина покрива около 106 кв.м и включва „69 000 екземпляра от вида Tegenaria domestica и над 42 000 екземпляра от вида Prinerigone vagans (Linyphiidae)”, предаде АФП.

В списанието изследователите споменават „откритието на необичайна група колониални паяци“, докато тези два вида обикновено са самотни.

Scientists discovered the world’s largest spiderweb, covering 106 m² in a sulfur cave on the Albania-Greece border.



Over 111,000 spiders from two normally rival species live together in a unique, self-sustaining ecosystem—a first of its kind.pic.twitter.com/LPLKVElSNv — Massimo (@Rainmaker1973) November 6, 2025

Това е „първият документиран случай на образуване на колониална паяжина при тези видове“, отбелязват експертите, които уточняват, че тази огромна паяжина е образувана от „многобройни индивидуални паяжини във формата на фуния, всяка от които е стратегически разположена на място, където хранителните ресурси (наличната храна, бел. ред.) са в изобилие“.

„Някои части от паяжината могат да се откъснат от стената под собствената си тежест“, обясняват те.