Разследват въоръжен грабеж над 15-годишно момче в Добрич, съобщиха от полицията,

Сигналът за инцидента е подаден на 19 ноември, по първоначални данни неизвестен мъж е заплашил младежа с пистолет и му е отнел телефона, след което е напуснал мястото.

От полицията са организирани заградителни и издирвателни мероприятия, в хода на операцията е спрян автомобил, управляван от 29-годишен без свидетелство за управление.

Той е проверен за употреба на наркотични вещества, тестът е дал положителен резултат за употреба на метамфетамин и амфетамин. Мъжът е задържан,

В автомобила е установен и пътник, чието описание съответства на издирвания за грабежа. При извършения обиск 26-годишният мъж, криминално проявен, доброволно предава пистолет и мобилен телефон - предмети на престъплението. Той също е задържан.

Работата по изясняване и документиране на престъпната дейност продължава.