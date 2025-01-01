Водоподаването по няколко улици в Попово е ограничено днес. Причината е планирано отстраняване на възникнал теч от заварка на главен довеждащ водопровод от напорен резервоар „Балкан“ до южните части на град Попово, съобщават на сайта си от “Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) в Търговище.

Ще бъдат засегнати абонатите, живеещи на 13 улици в града.

От дружеството допълват, че плановите организационни мерки включват централно спиране на водоподаването в района, извършване на ремонтно-възстановителни дейниости по водопровода в близост до старата ЖП линия, провеждане на тестови изпитания на ремонтирания участък и при положителни резултати пристъпване към поетапно възстановяване на водоподаването.

Дежурните екипи ще работят без прекъсване и възстановяване на водоподаването ще започне непосредствено след приключване на ремонтните дейности - в часовия диапазон 18:00 -19:00 ч.

Във връзка с наложилите се ограничения и спиране на водоподаването, се очаква кратковременно влошаване на качеството на питейната вода. То ще се контролира непрекъснато от екип от специализираната „Лаборатория за изследване на води“.

При поява на допълнителни ограничения или влошени качества на водата, дружеството заявява, че ще информира абонатите си.