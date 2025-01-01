Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров обяви, че американските и украинските представители са постигнали реален напредък по време на втория тур на мирните преговори в Берлин, целящи да сложат край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

„През последните два дни преговорите между Украйна и САЩ бяха конструктивни и продуктивни, като беше постигнат реален напредък“, написа в публикация в „Екс“ Умеров, който е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

„Американският екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, работи изключително конструктивно, за да помогне на Украйна да намери път към трайно мирно споразумение“, добави той.

По-рано приключиха разговорите в Берлин между Украинския президент Володимир Зеленски и американската делегация, в която участват специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Укринформ, като се позова на източник от украинската делегация.

Украинският „Пети канал“ цитира съветника на Владимир Зеленски по комуникациите Дмитрий Литвин, според когото двете страни са обсъдили подробно мирния план от 20 точки. Украинските медии уточняват, че срещата е продължила около два часа.

Според източника от украинската делегация Зеленски вече е започнал срещата си с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер.

Украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигнаха в Берлин, където продължават преговорите за постигане на мирно споразумение. Двете страни разговаряха вчера в продължение на повече от пет часа и след това Уиткоф заяви, че е бил постигнат „голям напредък“. Тази вечер Зеленски ще бъде приет от германския канцлер Фридрих Мерц и ще разговаря с европейски лидери, включително с британския премиер Киър Стармър и с френския президент Еманюел Макрон.