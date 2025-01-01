След седмица напрежение танкерът „Кайрос” вече е в Бургаския залив. На 8 морски мили от Созопол и на 8 от Поморие „Кайрос” пусна котва отново с помощта на генератор, който подава захранване към котвената система.

В 19:00 ч. от „Морска администрация” се поздравиха с успешна операция, посочва NOVA.

БГНЕС

„Кайрос” е пристигнал на предвиденото място по-бързо от първоначално очакваното. В открито море се е движел с 2 морски мили в час, а след като се е появил и попътен вятър, е вдигнал до 6 морски мили.

Следва „Морска администрация” да определи срок за компанията корабособственик, която да погаси финансовите си задължения. След това страната може да предяви и съдебни искове.

„Сега корабът ще бъде задържан с моя заповед, тъй като е в отговорния район на дирекцията, за която отговарям. Ще му бъдат извършени допълнителни проверки, а на корабособственика ще предявим разходите, след като ги калкулираме, тъй като още не са изчислени”, заяви капитан Живко Петров, директор на ИА „Морска администрация”-Бургас.

БГНЕС

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприеха във връзка със започналата от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ операция по изтегляне на плавателния съд „Кайрос“ към пристанище Бургас, съобщиха по-рано днес от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на официалната си интернет страница.

Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на протичането на дейностите на море, посочват от МОСВ. Експерти на БДЧР и Регионалната лаборатория – Бургас към ИАОС са на място от 06:30 ч. днес и ще останат в района до пълно приключване на операцията по изтегляне на плавателния съд.

Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества – всички отчетени стойности бяха под границите на определяне на използваните методи за изпитване, информират още от МОСВ. Уверяват, че министерството продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.

"Кайрос" беше изоставен от турски влекач в български териториални води на 5 декември. Властите у нас посочиха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия. И към днешна дата състоянието на кораба не предполага замърсяване на морето.