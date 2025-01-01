Заловиха 28-годишна жена в Софийско, издирвана за убийство в Белгия, съобщиха от полицията.

В хода на оперативните действия за установяване на лице, укриващо се от наказателно преследване за извършено тежко криминално престъпление.

На 19 ноември униформени от Районно управление-Своге са задържани обявената с червен бюлетин за издирване от Интерпол жена от Кюстендил.

Уведомени са компетентните власти с оглед предприемане на съответните последващи действия.