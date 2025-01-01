Окръжната прокуратура в Габрово предава на съд двама обвиняеми във връзка с тежко пътнотранспортно произшествие, при което загинаха шестима души, а трима пострадаха, съобщиха от институцията.

На съд са предадени 62-годишен румънски гражданин и 23-годишен мъж от Севлиево за причинено, при условията на независимо съпричинителство, тежко пътнотранспортно произшествие, между ТИР и микробус, в резултат на което е настъпила смъртта на шестима души и са причинени телесни повреди на други трима - всички пътуващи в микробуса.

Прокуратурата е внесла обвинителен акт в Окръжен съд – Габрово срещу румънски гражданин за това, че около 17:00 ч. на 12 октомври 2023 г. при управление на товарна автокомпозиция, е нарушил правилата за движение по пътищата. Движейки се със скорост от 63 км/ч, той е навлязъл в насрещната лента и при условията на независимо съпричинителство с водача на товарен автомобил „Пежо Боксер“, е причинил пътнотранспортно произшествие. При катастрофата той по непредпазливост е причинил смъртта на шестима души, пътуващи в микробуса, както и телесни повреди на други трима. От прокуратурата обясниха, че деянието на румънския гражданин е квалифицирано по Наказателния кодекс, като в хода на досъдебното производство за него е взета мярка „задържане под стража“.

Със същия обвинителен акт на съд е предаден и другият мъж за това, че при управление на превозно средство, е нарушил правилата за движение по пътищата. При навлизане в кръстовището и отклоняване надясно със скорост около 79 км/ч. и при техническа възможност да реагира и да спре, той не го е направил. Според прокуратурата мъжът е можел да спре автомобила преди достигане зоната на удара в полагащата му се пътна лента, където е причинена катастрофата заедно с мъжа от Румъния, управлявал товарната автокомпозиция. При катастрофата той по непредпазливост е причинил смъртта на шестима души, пътуващи в управляваното от него превозно средство, и телесни повреди на други двама.

Предстои Окръжен съд – Габрово да насрочи открито разпоредително заседание по делото.

Инцидентът се случи на 12 октомври 2023 г. Първоначално жертвите бяха четири, а впоследствие станаха шест. В Габрово и Севлиево тогава, във връзка с инцидента, бе обявен ден на траур. Възпоменателен кръст бе поставен на мястото на инцидента през септември миналата година.