Финалът и полуфиналът на едно от най-престижните студентски състезания в Европа – European Ethics Bowl (EEB) 2025 – ще се проведат в София. За първи път заключителните етапи на състезанието ще бъдат организирани извън университетите, създали инициативата. Честта да приеме събитието е поверена на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

European Ethics Bowl обединява университетски отбори от водещи европейски висши бизнес училища, които дискутират реални казуси, свързани с етиката, лидерството и социалната отговорност. Състезанието насърчава критичното мислене, етичната аргументация и уменията за конструктивен диалог – качества, които стоят в основата на съвременното образование и обществено развитие. По традиция се провежда с институционалната подкрепа на Европейската инвестиционна банка.

Изданието през 2025 г. е посветено на темата „Етиката на истината и информацията“, фокусирана върху предизвикателствата на дигиталната ера, достоверността на информацията и отговорността в комуникацията.

Събитието ще се проведе в периода 21–23 ноември 2025 г. и ще събере в София над 60 участници – студенти, преподаватели и представители на бизнеса от Естония, България, Словения, Люксембург, Хърватия, Франция, Германия, Сърбия, Румъния и Унгария.

„Домакинството на European Ethics Bowl 2025 е голямо признание за Софийския университет и за ролята на Стопанския факултет в европейската академична общност. Състезанието е ценна платформа, която ни среща с бъдещите лидери в европейската политика и бизнес – хората, които ще определят пулса на Европа през следващите десетилетия. Тази инициатива е част от партньорството ни с Института на Европейската инвестиционна банка, което развиваме от 6 години със съвместни гост-лекции и участие на наши магистри в лятната школа на Европейската Инвестиционна Банка в Люксембург“, споделя доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет.

Домакинството в София съчетава академичното признание и ролята на Софийския университет като активен партньор в реализирането на политики, които насърчават знанието, отговорността и етичната култура в Европа.

„Възможността да бъдем домакини е резултат от отличното представяне на българските студенти в предходните издания на състезанието. Това е доказателство за високото качество на тяхната подготовка, тяхната конкурентоспособност и увереност да защитават етични решения по сложни казуси на международна сцена. Ние искаме да им осигурим най-добрата среда – на европейско ниво – за споделяне на знания и идеи“, допълва доц. д-р Иван Ангелов, заместник-декан на Стопанския факултет с ресор MBA програми и бизнес обучения и координатор на инициативата EEB в България.

Събитието се осъществява с подкрепата на проекта TWIN4ECO, академичната общност, социално отговорния бизнес, журналисти и общественици, обединени от стремежа да стимулират етичната култура и лидерството сред младите хора.