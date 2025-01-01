Овладян е пожарът, който избухна вчера в района на Карнобатско. Това съобщи за БТА кметът на общината Георги Димитров.

По думите му към този час обстановката е по-спокойна, като на място остават три активни огнища в труднодостъпни райони.

"Няма опасност пламъците да се разпространят към населени места", каза още Димитров. На терен продължават действията по окончателното потушаване на огъня. В гасенето участват три екипа на противопожарната служба.

В 20:20 ч. на 10 септември кметът обяви частично бедствено положение на територията на общината заради пожара, обхванал фронт от около 10 километра в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят.