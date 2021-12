в осмото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България, е. Екипът на спортния клуб спечели сърцата на детското и възрастното жури в конкурса за социални предприемачи с благородната си кауза.създава “Захариев Файт Тийм”, за да помага нав България да се чувстват като всички други деца – приети и приобщени. За да намали неравенството, той провежда фитнес занимания в специално оборудвана фитнес зала. Това помага за тяхната рехабилитация и социализация. Адаптираните спортни дейности развиват фината моторика, правят силно цялото тяло и стимулират децата да се социализират с всички свои връстници. Фитнес упражненията насърчават желанието и способността на децата с увреждания да се справят с ежедневните задачи, да преодоляват смущенията си и чувството за изолация, и да намерят нови приятели.„Смятам, че тялото е като дрехата на човек, ако тя е скъсана или оцапана, това не трябва да определя цената ни или да слага етикет“, сподели Светослав Самуилов.“Захариев Файт Тийм” бе избранслед седем етапа на селекция. В предпоследния етап – онлайн гласуване, публиката имаше възможност да подкрепи своя фаворит сред петимата финалисти в конкурса -На финала се класираха "Захариев Файт Тийм", "Децата и града" и "Активна Историческа Карта".

На 7 декември тримата бяха оценени от възрастно и детско жури, които взеха финалното решение "Захариев Файт Тийм" да бъде големият победител в ПРОМЯНАТА 2021. Той ще получи безвъзмездно финансиране от 30 000 лв., а останалите четирима финалисти – по 10 000 лв. За да развият каузите си, всички петима финалисти ще получат менторска подкрепа и рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп.

„Вече за осма поредна година Нова Броудкастинг Груп подкрепя финансово социалните предприемачи с най-голям потенциал за развитие. Заедно с фондация Reach for Change даваме и друга ценна и дългосрочна подкрепа – тя включва менторска програма, обучения, индивидуални консултации и силна медийна подкрепа“, каза Вяра Анкова, Нова Броудкастинг Груп.„Всички, които стигнаха до финала, стават част от Акселератора на ПРОМЯНАТА за шест месеца. Това включва много интензивна обучителна програма, в която те придобиват шанса да получат консултации от професионалисти в сферата на социалното предприемачество“, обяви Димитър Димитров, фондация „Reach for Change България“.ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за осма поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка година.