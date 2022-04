Днес стартира деветото издание на– най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Социални предприемачи, намерили решение на важен социален проблем на децата и младежите (0-24 г.) в България, могат да кандидатстват като попълнят онлайн формуляр до 7 юни на: www.nova.bg/promyanata „ПРОМЯНАТА е най-голямата подкрепа за, които искат подобрят живота на децата и младежите в България. Готови сме отново да превърнем добрите идеи в устойчиви бизнес модели. Нова Броудкастинг Груп ще помогне на новите финалисти с финансиране и нужната видимост чрез медийните канали на компанията. Но, заедно с фондация Reach for Change, даваме и нещо много ценно – индивидуални консултации, обучения и менторска програма“, сподели журналистът и посланик на инициативата Ани Салич.Тази година специално внимание се обръща на инициативи с фокус върху качественото образование и по-добри образователни постижения, заетост, достъп до услуги и дигитални решения. Заявки на социални предприемачи, работещи върху друг проблем на децата и младежите в България, също ще бъдат разглеждани и имат шанс да са сред финалистите.Конкурсът ще определи, а големият победител ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 20 000 лв. Двамата подгласници ще спечелят по 15 000 лв., а останалите двама финалисти – по 5 000 лв. И петимата ще станат част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА и ще получат обучения и индивидуални консултации, които ще им помогнат да развият своя бизнес модел, да станат устойчиви и да постигнат възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата и младежите в България. Те ще получат и допълнителна медийна подкрепа и рекламен пакет на стойност 30 000 лв. в каналите на Нова Броудкастинг Груп.“За осем години ПРОМЯНАТА е направила живота на над 200 000 български деца и младежи по-добър. Това е значителен резултат, но с колегите ни в NOVA знаем, че имаме още много работа. Затова и продължаваме да търсим героите на ПРОМЯНАТА. Това може да бъде всеки, който е открил работещо решение на наболелите проблеми на децата и младежите в България. Ние ще му помогнем да развие организацията си с професионална консултантска подкрепа и финансиране, за да създаде истинска положителна промяна за децата в страната ни”, коментира Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Reach for Change България.ще преминат през осем етапа на селекция, сред които оценка от служители на Reach for Change и Нова Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор, както и Акселератор на ПРОМЯНАТА – интензивна обучителна и консултативна програма в 8 модула, всеки с продължителност от 1 ден. Чрез онлайн гласуване през септември - октомври 2022 г., публиката ще определи със своя глас кои ще са тримата социални предприемачи, които ще се явят на последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното Жури на ПРОМЯНАТА.Кандидатстването в ПРОМЯНАТА става лесно чрез онлайн формуляр. Конкурсът е отворен както за юридически лица с нестопанска цел, така и за физически лица. Не се изискват допълнителни документи. Повече за критериите на конкурса, етапите на селекция и формуляра за кандидатстване вижте на www.nova.bg/promyanata ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-добро и сигурно бъдеще. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА е подкрепила 92 социални предприемачи и е помогна на над 200 000 деца и младежи, достигайки до над 260 населени места в страната. За приноса си в развитието на благотворителността и иновативния си подход, кампанията е отличена с 16 престижни награди. Всяка година Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв., за да може положителната промяна за децата и младежите на България да стане реалност.