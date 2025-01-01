Вековно дърво в Банкя „помни“ патриарха на българската литература Иван Вазов.

"Вазовият дъб", както го наричат в Банкя, е бил любимо място за почивка на обичания български автор. Под дървото той си е почивал и се е вдъхновявал.

10 прохладни бягства от летните жеги: Места в България, където да се разхладите

На 15 юни 1900 г. Вазов е написал произведението "Утро в Банки", в което показва преклонението си пред вълшебната природа на Банкя. Дъбът може да бъде видян и във филма "Вечери в Антимовския хан", сниман по едноименния сборник с разкази на Йордан Йовков.

Дървото е от вида летен дъб и според последни данни възрастта му е над 300 години. Намира се на 50 м до храм "Св. Св. Кирик и Юлита". Сред многобройните високи дървета в района той се отличава със своята величествена осанка.

„МагазинА не работи“ – грешките, които всеки българин прави и не си признава

Дървото е оградено в двор заедно с други дървета, но се намира точно до улицата и веднага може да бъде забелязано.