Експертното жури, многобройни професионалисти от света на телевизията, киното и продуцентството, както и много известни гости от творческата индустрия, ще се съберат в Пула на 16 юли, където ще се проведе полуфиналното журиране за международните награди Emmy®. United Media, водещата медийна компания в Югоизточна Европа, ще бъде домакин на полуфиналния кръг на тази престижна международна награда за трета поредна година, след, съставено от професионалисти в областта на телевизията, киното и продуцентството, ще оценява проектите в рамките на категорията за най-добро актьорско изпълнение - една от 16-те категории за тази награда. Съгласно правилата на Международната академия за телевизионно изкуство и наука имената на членовете на експертното жури, което в крайна сметка ще определи номинираните за 52-та международна награда, ще бъдат оповестени едва след провеждането на процеса на журиране.„Гордеем се с нашето сътрудничество с, което продължава вече няколко години. За нас е огромна чест, че тази година отново имаме възможността да бъдем домакини на тази важна селекция и да получим признание като медийна компания, която непрекъснато създава висококачествено и оригинално съдържание на всички наши пазари.Очакваме с нетърпение предстоящите срещи с всички представители на телевизионната и филмовата индустрия, като по този начин ще съберем уникална комбинация от талант и опит“ – заяви главният изпълнителен директор напреди престижното събитие.

По време на най-стария филмов фестивал в, който се провежда в сърцето на красивия полуостров Истрия - филмовият фестивал в Пула, много гости на United Media и NOVA TV (Хърватия) ще се съберат по този повод и с присъствието си ще надградят събитието, което ще завърши с празнична гала вечеря."За нас е чест да пренесем полуфиналното събитие за тази престижна награда за втори път в Хърватия, в красивата Пула, която е синоним на творчество и високи продукционни постижения. Доверието, което ни се гласува, е потвърждение на нашия успех, стойност и качество на продукцията на NOVA TV, които ни отличават на вътрешния и на външния пазар" – подчерта главният изпълнителен директор на Nova TV (Хърватия)

United Media заема лидерската позиция като продуцент в региона, като същевременно има значителна роля и на глобално ниво, предоставяйки повече от 40 000 часа оригинално съдържание чрез повече от петдесет телевизионни канала, на пазар с над 40 милиона души всяка година. Като водеща медийна компания в Югоизточна Европа, която работи в осем държави, свързването с най-стария филмов фестивал в Хърватия е естествена и стратегическа стъпка. Така на 17 юли, ден след събитието, свързано с международната награда Emmy®, United Media в сътрудничество с филмовия фестивал в Пула ще бъде домакин на друго важно международно събитие. То е свързано с представянето на телевизионни сериали и награждаването им като заключителен етап на международния семинар ''Make the scene''. Най-добрият проект ще бъде награден с 10 000 евро и възможност за по-нататъшно развитие на проекта, които ще бъдат осигурени от United Media. Журито, което ще определи победителя, е в състав: Наташа Булян, Горан Богдан и Мишо Могорович. Преди това участниците ще имат възможност да участват в семинари под менторството на гръцкия сценарист Никос Панайотопулос, автор и съавтор на множество наградени сценарии за късометражни филми, телевизионни сериали и игрални филми ("Truants", 1996 г., "My Brother and I", 1998 г., "False Alarm", 2000 г., "The King", 2003 г., "Totally Married" 2003 г., "The Wake", 2006 г.).Тази годинаще бъде във фокуса на вниманието, съчетавайки множество силни и уникални творчески енергии от различни части на света. Там ще станем свидетели на качествени продукции и проекти, които обогатяват живота, обединяват хората и вдъхновяват.