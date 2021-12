Приключи онлайн гласуването в осмото издание на най-голяматап, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България –След три седмици на оспорвана надпревара за подкрепата на публиката, социалните предприемачи, които събраха най-много гласове и продължават в следващия етап на конкурса, са

“Захариев Файт Тийм” помага на децата с увреждания в България да се чувстват като всички други деца, приети и приобщени. Светослав Самуилов и екипът му в адаптират фитнес уреди и провеждат спортни занимания с цел рехабилитация и социализация. Мисията на Деница Шилигарска и Ивелина Иванова от фондация “Децата и града” пък е да превърнат училищните пространства в България в пълноценни, истински възпитаващи и мотивиращи за децата.

Осъвременяването на образованието по история и география в България е призванието на Николай Дунев и Виктор Райчев от фондация “Активна историческа карта” – те създават цифрови исторически карти, с които развиват любопитството и помагат на децата да учат с интерес и лекота.

На 7 декемвриси пред детско жури и жури от представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. Социалните предприемачи ще трябва да убедят детското и възрастното жури, че тяхната инициатива заслужава голямата награда. След това те ще вземат окончателно решение кой ще бъде големият победител в осмото издание на конкурса. Всички финалисти ще бъдат официално наградени в същия ден от представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. Класиралият се на първо място ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а останалите четирима финалисти – по 10 000 лв.Всички петима финалисти, стигнали до етапа на онлайн гласуването, ще станат част от Акселератора на ПРОМЯНАТА за шест месеца и ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални предприемачи на Reach for Change. Те ще могат да се възползват и от рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп.ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за осма поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка година.