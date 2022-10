Приключи онлайн гласуването в деветото издание на най-голяматана Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България –След три седмици на оспорвана надпревара за подкрепата на публиката, социалните предприемачи, които събраха най-много гласове и продължават в следващия етап на конкурса, са, онлайн академията за финансова грамотност за тийнейджърии дигиталната платформа. Четвъртото и петото място заеха фондацияМисията нае да развие математическия талант на българските деца в цялата страна. Нейният създател Митко Христов вярва, че образованието трябва да развива не само академичните, но и личностните качества на децата, а математиката е един от пътищата за постигането на тази цел.

Онлайн академияима високата цел да повиши финансовата грамотност на децата между пети и дванадесети клас, за да може всеки зрелостник, който влиза в света на „възрастните“, да бъде подготвен за малките и големи финансови решения в живота си.

Мисията нае да осигури справедлив достъп до качествено медицинско образование в България. Младите и ентусиазирани специалисти са създали безплатна онлайн платформа за кандидатстудентска подготовка по медицина, така че лекарите на утрешния ден да не зависят от финансовите възможности на техните семейства днес.

ще представят проектите си пред жури с представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. Социалните предприемачи ще трябва да убедят и петчленното детското жури на ПРОМЯНАТА, съставено от деца на възраст между 11 и 13 години, че тяхната инициатива заслужава голямата награда.Детското и възрастното жури ще вземат заедно окончателно решение кой ще бъде големият победител в деветото издание на конкурса. Победителят и останалите четирима финалисти ще бъдат наградени в същия ден от представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change на официална церемония.Класиралият се на първо място от детското и възрастното жури ще получи безвъзмездно., другите двама финалисти от онлайн гласуването получаватвсеки, а класиралите се на четвърто и пето място –Петимата отличени социални предприемачи в тазгодишното издание на ПРОМЯНАТА ще станат част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за шест месеца и ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални предприемачи на Reach for Change. Те ще могат да се възползват и от рекламна кампания на дейността си на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп.ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за девета поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в инициативата всяка година.