Приключи кандидатстването в десетото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. От 1 юни до 19 юни социални предприемачи, станали част от конкурса от създаването му през 2014 г. досега, имаха възможност да кандидатстват с проекти, насочени към подобряването на живота на децата и младежите (0-24 г.) в България.



Десетото юбилейно издание се концентрира върху постиженията на организациите, станали част от създаването на ПРОМЯНАТА досега. Социалните предприемачи, които ще участват в него, са фокусирали усилията си в различни направления и дават силна заявка за по-мащабно и задълбочено развитие. В предстоящата програма за растеж те ще получат условия за достъп до менторство и професионално консултиране, допълнителни инвестиции, както и разширяване на партньорските си мрежи. Деветте издания на ПРОМЯНАТА до момента са помогнали на над 130 организации да развият своя потенциал и да увеличат социалния ефект от дейността си, достигайки до над 360 000 деца и младежи у нас.



Предстоят още четири етапа на селекция, които включват техническа проверка, оценка на представените кандидатури от експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. Експертното жури ще определи 12-те най-добри кандидатури с най-висок резултат, които ще се явят на интервю пред комисия, съставена от представители на Reach for Change и Нова Броудкастинг Груп.



След етапа на интервютата ще бъдат определени шестте организации в тазгодишното юбилейно издание, които влизат в „Програма за растеж“ на ПРОМЯНАТА. Тя предлага интензивна консултативна програма и работа в мрежа, която помага на кандидатите до доразвият идеята си и да я представят по-добре, за да подобрят живота на децата и младежите в България. Участието в програмата е задължително за всички кандидати, преминали успешно етапа на интервю с представители на Reach for Change и на Нова Броудкастинг Груп.



И шестте организации ще се явят на последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА.

Големият победител ще получи финансиране в размер на 50 000 лв. нецелеви грант, двама негови подгласници получат рекламен пакет на стойност 30 000 лв. в каналите на Нова Броудкастинг Груп и подкрепа в изготвянето на концепция на рекламните форми.



За ПРОМЯНАТА



ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-добро и сигурно бъдеще. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА е подкрепила 134 социални предприемачи и е помогна на повече 360 000 деца и младежи. Всяка година Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в името на положителната промяна за децата на България. За приноса си в развитието на благотворителността и иновативния си подход, ПРОМЯНАТА е отличена с 16 престижни награди.